Bursa'da camiye girip 'hırsızlık' yaptılar

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:29

Merkez Osmangazi ilçesinde, sabah erken saatlerde hırsızlık şüphelisi 2 şahıs camiye girdi. Bir süre camide ne çalabileceklerine bakan şüpheliler güvenlik kameralarının izlenilmesi için kullanılan televizyonu çalarak kayıplara karıştılar.

CAMİ DERNEK BAŞKANI: HIRSIZLAR YAKALANSIN

Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Cami Dernek Başkanı Mustafa Emir ise bu durumdan mağdur olduklarını ve hırsızların biran önce yakalanmalarını istiyor.