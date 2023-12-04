Avlanması yasak kuşları yakalayıp satanlara ceza yağdı

Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince İstanbul Edirnekapı’da avlanması yasak olan doğa kuşlarını yakalayarak satışlarını yapan 24 şahsa yaklaşık 2 milyon TL para cezası verilirken, el konulan 633 saka, 224 iskete, 24 florya, 19 bıldırcın ve 2 beç tavuğu olmak üzere toplam 902 kuş doğaya bırakıldı.

İHA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 17:49
Avlanması yasak kuşları yakalayıp satanlara ceza yağdı
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Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı İstanbul Şube Müdürlüğüne CİMER üzerinden gelen ve yasadışı yakalanan doğa kuşlarının satışı yapıldığı yönündeki bir ihbarı değerlendiren ekipler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile Edirnekapı Kuş Pazarı olarak bilinen adreste denetim gerçekleştirdi. 

Gerçekleştirilen denetimde, 633 saka, 224 iskete, 24 florya, 2 beç tavuğu ve 19 bıldırcın olmak üzere 902 kuşa el konuldu.

Kuşları yasadışı yakalayan 24 kişiye 1 milyon 251 bin TL tazminat ve 713 bin TL idari para cezası olmak üzere toplam 1 milyon 964 bin TL para cezası uygularken, el konulan kuşlar doğal yaşam alanına salındı.


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