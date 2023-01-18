AVM ciroları yüzde 140 arttı

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 19:16

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 19:16

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin kasım sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre, ciro endeksi, kasımda bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmamış olarak incelendiğinde yüzde 140,4 artarak 1356 puana yükseldi.

Kasım için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 84,39 olduğu düşünüldüğünde, metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyonun üzerinde olduğu görüldü. Metrekare verimlilik endeksi ekime göre yüzde 4,5 arttı.

AVM’lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar kasımda İstanbul’da 6 bin 824 TL, Anadolu’da 4 bin 069 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise 5 bin 171 TL oldu.

ZİYARETÇİ SAYISI ARTTI

Söz konusu dönemde endeks kategoriler bazında incelendiğinde, artış oranı teknoloji kategorisinde yüzde 171,1, ayakkabı kategorisinde yüzde 148,8, giyim kategorisinde yüzde 137,9, yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 134,4, diğer kategorisinde 126,6 ve hipermarket kategorisinde yüzde 118 olarak belirlendi.

Kasım'da ziyaret sayısı endeksi de yüzde 16 artışla 87 puana yükseldi.