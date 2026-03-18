AVM'den çıkan Tamer Karadağlı'ya sözlü saldırı!

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve oyuncu Tamer Karadağlı'nın bir alışveriş merkezinin önünde sözlü saldırıya uğradığı belirtildi.

Çağdaş Evren Şenlik'in aktardığına göre; geçen günlerde Sarıyer’de bir AVM’nin önünde aracını bekleyen Karadağlı, yanına gelen hayranları ile fotoğraf çektirdi.

Bu sırada Karadağlı’yı fark eden bir kişi, iddiaya göre ünlü oyuncuya yönelik art arda hakaret içerikli sözler söyledi.

GÖZALTINA ALINIP BIRAKILDI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Tamer Karadağlı'dan konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.