AVM'de ayağı yürüyen merdivene sıkışan Filipinli çocuğun 3 parmağı koptu

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 15:20

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 15:33

Filipinler uyruklu aile, 7 yaşındaki çocukları A.M.L ile birlikte İstanbul Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezine gitti. Aalışveriş merkezinin metro katında bulunan yürüyen merdiveni kullandıkları sırada, 7 yaşındaki çocukları A.M.L'nin sağ ayağı mekanizmaya sıkıştı. Sağ ayağının 3 parmağı kopan A.M.L'nin ayağı sıkışan yerden çıkarıldı.

Baltalimanı Kemik Hastanesi'ne hastaneye götürülen A.M.L.'nin kopan sağ ayağındaki üç parmağa ise merdivenin sökülmesiyle ulaşıldı. En yakın hastaneye götürülen parmaklar, tekrar yerine dikilemeyince aile özel bir hastaneye sevk edildi. Hastaneye götürülen çocuk ameliyata alındı.

Çocuğun tedavisi devam ederken, olayla ilgili taksirle yaralama suçundan soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından yürüyen merdivenler kapatıldı. Alışveriş merkezi tarafından olayın yaşandığı alana 'Teknik bir arıza nedeni ile geçici olarak servis dışıdır. Anlayışınız için teşekkür ederiz' yazısı asıldı.

AVM yönetimi olayla ilgili bir açıklama yapmadı.