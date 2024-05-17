Çorum’da dehşet: 2 kişiyi öldürüp intihar etti

Yayınlanma: 17.05.2024 - 14:00

Güncelleme: 17.05.2024 - 16:03

Olay, merkeze bağlı Yavruturna Mahallesi Mürsel Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Orhan isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi Nazegül ve baldızı Meryem Karakoçak’ı silahla vurarak öldürdü.

Olayın ardından aynı silahla intihar eden şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.