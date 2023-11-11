AVM'deki eğlence mekanına silahlı saldırı... 2 gözaltı!
İzmit'te, bir AVM'de bulunan eğlence mekanına ateş açan ve kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki bir AVM’de bulunan eğlence mekanında gece saatlerinde silahlı saldırı yaşandı.
İddiaya göre; 2 kişi, eğlence mekanına silahla ateş açıp, geldikleri araçla kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri kaçan şüphelileri kısa süre sonra kaçtıkları araçta yakalayıp, gözaltına aldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
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