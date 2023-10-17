Eğlence mekanı önünde silahlı çatışma: 1 ölü

Yayınlanma: 17.10.2023 - 08:18

Güncelleme: 17.10.2023 - 08:19

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde saat 01.00 sıralarında bir eğlence mekanının önünne gelen otomobilden henüz bilinmeyen nedenle ateş açıldı.

İddiaya göre eğlence mekanındaki bir şahıs da otomobilden ateş açan saldırganlara pompalı tüfekle karşılık verdi. Karşılıklı çatışmaya dönen olayda 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, şüpheliler tarafından açılan ateş sonucu yaralanan şahsı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Hastaneye kaldırılan Ekrem G. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Pompalı tüfekle ateş açan kişi ise olay yerine gelen çarşı ve mahalle bekçileri tarafından gözaltına alındı.

Çatışmanın yaşandığı noktada Olay Yeri İnceleme Ekipleri tarafından kapsamlı bir çalışma yapıldı.