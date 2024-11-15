AVM'deki kafeye silahlı saldırı: 2 kişi tutuklandı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki kafede Sebahattin Yılmaz’ın silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AVM'deki kafeye silahlı saldırı: 2 kişi tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 17:10

Çankaya ilçesi Üniversiteler Mahallesi’nde dün bir kafede, Yılmaz’ın tabancayla vurularak yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan N.A. ve M.Y.A.’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolleri sonrası Ankara Adliyesine sevk edilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheliler, N.A. ve M.Y.A., ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Alınan bilgiye göre Bilkent Center’da bir araya gelen S.Y. ve N.A. adlı kişiler, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. Bu esnada arka masada oturan N.A.’nın kuzeni M.Y.A., silahla S.Y.’yi vurarak olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan S.Y.’nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şahısları olayda kullanılan silahla birlikte yakalayarak gözaltına almıştı.


Etiketler: #Ankara Adliyesi #Ankara

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