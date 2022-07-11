Yasak olmasına rağmen süs havuzuna girdi, 'Ya boğulacağız ya yüzeceğiz' dedi

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:57

Hava sıcaklığının Diyarbakır’da 40 dereceye ulaşmasıyla yurttaşlar soluğu gölgelik alanlarda, sur diplerinde ve parklarda aldı. Bayram tatilindeki çocukların da kimi ebeveynleriyle kimi arkadaşlarıyla, kentin sembollerinden biri olan Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı’na gelerek içerisindeki süs havuzunda serinledi.

Ebeveynleri de havuz kenarında bulunan ağaçların gölgesinde oturarak çocuklarını izledi.

UZMANLARDAN 'SICAKLIK' UYARISI

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının 1 ile 2 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, uzmanlar özellikle öğlen saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiğini ifade ederek, güneş çarpmasına karşı uyarıda bulundu.

‘YA DİCLE NEHRİ'NDE BOĞULACAĞIZ VEYA DA BURADA YÜZECEĞİZ’

Yüzmek için süs havuzundan başka bir seçeneklerinin olmadığını belirten çocuklardan İshak Salih Vart, “Bizim Diyarbakır’da denizimiz yok. İki seçeneğimiz var; ya Dicle Nehri’ne girerek boğulacağız ya da Anzele’ye gelip burada yüzeceğiz” diye konuştu.

Kayapınar ilçesinden serinlemek için süs havuzuna gelen Menderes Salihoğlu da, “İlk kez buraya geliyorum. Çok güzelmiş” ifadelerini kullandı.