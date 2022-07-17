Avrupa kavruluyor: Sıcak hava dalgasında Türkiye için tarih verildi

17 Temmuz 2022 Pazar, 11:32

Avrupa, kavurucu sıcakların etkisi altına girerken İngiltere’de ilk kez en yüksek uyarı olan ‘kırmızı uyarı’ yayımlandı. Portekiz’de perşembe günü 47 derece sıcaklık kaydedildi; Fransa’nın güneyinde ise sıcaklığın 40 dereceyi bulacağı ifade edildi.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcak hava dalgasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Şen, "İngiltere kırmızı alarm verdi. Türkiye bu sıcak hava dalgasından bu günlerde etkilenmeyecek. Önümüzdeki çarşamba günü sıcak hava dalgası Avrupa'dan güney-doğu Avrupa'ya kayması bekleniyor. Dolayısıyla Türkiye önümüzdeki cuma gününden itibaren sıcak hava dalgasından etkilenecek" ifadelerini kullandı.