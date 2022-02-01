Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: İstanbul'a kar yeniden gelecek mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 45 kente sarı, 2 kente ise turuncu kodlu uyarıda bulunurken Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul kar yeniden gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi.
Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre; Türkiye yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girerken, birçok bölgede lodos etkili olacak.. Öte yandan Hava tahmin kaynakları, Şubat ortasında Türkiye'nin küçük Sibirya olabileceği endişesini de dile getiriyor.
Sosyal medyada hava tahminleriyle bilinen Hava Forum tarafından yapılan bir paylaşımda, Türkiye'yi ve İstanbul'u etkisi altına alacak ikinci yoğun kar yağışı için 14 Şubat Sevgililer Günü işaret edildi.
İSTANBUL'A KAR GELECEK Mİ?
Prof. Dr. Orhan Şen, "3 ve 4'ünde Trakya'da, yüksek olasılıkla Türkiye'nin büyük bir bölümünde kar yağışı olacak iç bölgelerde ama Marmara etkilenecek mi? Marmara'nın doğusu kar alacak ama İstanbul çok zayıf bir ihtimalle kar yağışı veya yükseklerde karla karışık yağmur olabilir" dedi.
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- Diyanet'ten 'Metaverse ile hac' fetvası
- Grease'in efsane karakterleri dizi oluyor
- Galatasaray 5 eksikle Antalya'da
- Beşiktaş'ın genç yıldızından transfer açıklaması
- Yasa mecliste, eğitimciler eylemde
- Ukrayna ve Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması!
- Zabıtalara bıçaklı saldırı: Yaralılar var
- Koronavirüs haritası kırmızıya büründü
- Coşkun Sabah, eski ortağından şikayetçi oldu
- Ümit Özdağ, Cem Yılmaz'la görüştü