Cumhuriyet Gazetesi Logo
Avrupa'nın ortasında kanlı infaz... Daltonlar'ın sağ kolu Furkan Yavuz öldürüldü!

Avrupa'nın ortasında kanlı infaz... Daltonlar'ın sağ kolu Furkan Yavuz öldürüldü!

25.09.2025 11:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Avrupa'nın ortasında kanlı infaz... Daltonlar'ın sağ kolu Furkan Yavuz öldürüldü!

Daltonlar çetesi üyesi Furkan Yavuz'un, Belçika'da silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü iddia edildi. Çetenin lideri Caner Koçer de, ağustos ayında İspanya’da silahlı saldırıda öldürülmüştü.

İspanya’da geçen yaz adı mafya hesaplaşmalarına karışan 'Daltonlar' suç örgütü üyesi Furkan YavuzBelçika’nın Binche kentinde silahlı saldırıda öldürüldü. 

Yavuz’un, ağustos ayında Torrevieja’da öldürülen 'Daltonlar' çetesinin lideri Caner Koçer’in sağ kolu olduğu belirtildi.

RAKİP ÇETE 'CASPERLAR'IN İNTİKAM CİNAYETİ Mİ?

Belçika basını; Furkan Yavuz’un İstanbul kökenli rakip suç örgütü 'Casperlar' tarafından öldürüldüğü bilgisini paylaştı. Yavuz’un, Koçer’in ölümünden sonra Belçika’ya dönerek örgütün faaliyetlerini yeniden organize etmeye çalıştığı öne sürüldü.

Koçer ve Yavuz, 20 Temmuz’da İspanya’nın Estepona kentinde uğradıkları saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Ancak 4 Ağustos’ta Torrevieja’da Caner Koçer öldürülmüş, bu saldırının rakip çetenin öldürülen iki üyesinin intikamı olduğu iddia edilmişti

SALDIRGANIN KAÇMAYA ÇALIŞTIĞI GÖRÜNTÜLER YAYIMLANDI

Furkan Yavuz’un vurulmasının ardından saldırganların polisten kaçmaya çalıştığı anlara ait görüntüler ise, sosyal medyada dolaşıma girdi.

İlgili Konular: #Cinayet #Çete #Belçika #Daltonlar Suç Örgütü

İlgili Haberler

Daltonlar çetesinin liderlerinden Caner Koçer'in öldürüldüğü iddia edildi
Daltonlar çetesinin liderlerinden Caner Koçer'in öldürüldüğü iddia edildi Daltonlar çetesinin üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer'in, İspanya'da uğradığı silahlı saldırıda öldürüldüğü ileri sürüldü.
‘Daltonlar’ çetesi iddianamesi tamamlandı: 1281 yıl hapis istendi
‘Daltonlar’ çetesi iddianamesi tamamlandı: 1281 yıl hapis istendi İstanbul’da 105 şüpheli hakkında hazırlanan 1676 sayfalık iddianamede, yaşları 15-20 arasında değişen gençlerin dizilerden ve oyunlardan etkilenerek suç örgütüne katıldığı, sosyal medyada “intikam yeminleri” ettikleri belirtildi. Lider ve yöneticiler için rekor cezalar talep edildi.
Organize suç örgütleri, İtalya'yı karıştırdı: 'Daltonlar' ile 'Casperler' hesaplaşması mı?
Organize suç örgütleri, İtalya'yı karıştırdı: 'Daltonlar' ile 'Casperler' hesaplaşması mı? İtalya’nın Lazio bölgesindeki Viterbo kentinde bir pansiyonda iki Türk vatandaşının ağır silahlarla yakalanarak gözaltına alınmasının ardından olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten İtalyan savcılar, şüphelilerin Türkiye'deki suç örgütleriyle bağlantılı olduğunu düşünüyor.