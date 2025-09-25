Avrupa'nın ortasında kanlı infaz... Daltonlar'ın sağ kolu Furkan Yavuz öldürüldü!

İspanya’da geçen yaz adı mafya hesaplaşmalarına karışan 'Daltonlar' suç örgütü üyesi Furkan Yavuz, Belçika’nın Binche kentinde silahlı saldırıda öldürüldü.

Yavuz’un, ağustos ayında Torrevieja’da öldürülen 'Daltonlar' çetesinin lideri Caner Koçer’in sağ kolu olduğu belirtildi.

RAKİP ÇETE 'CASPERLAR'IN İNTİKAM CİNAYETİ Mİ?

Belçika basını; Furkan Yavuz’un İstanbul kökenli rakip suç örgütü 'Casperlar' tarafından öldürüldüğü bilgisini paylaştı. Yavuz’un, Koçer’in ölümünden sonra Belçika’ya dönerek örgütün faaliyetlerini yeniden organize etmeye çalıştığı öne sürüldü.

Koçer ve Yavuz, 20 Temmuz’da İspanya’nın Estepona kentinde uğradıkları saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Ancak 4 Ağustos’ta Torrevieja’da Caner Koçer öldürülmüş, bu saldırının rakip çetenin öldürülen iki üyesinin intikamı olduğu iddia edilmişti

SALDIRGANIN KAÇMAYA ÇALIŞTIĞI GÖRÜNTÜLER YAYIMLANDI

Furkan Yavuz’un vurulmasının ardından saldırganların polisten kaçmaya çalıştığı anlara ait görüntüler ise, sosyal medyada dolaşıma girdi.