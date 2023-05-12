Avrupa Sosyalistler Partisi’nden Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması

Yayınlanma: 12.05.2023 - 14:48

Güncelleme: 12.05.2023 - 14:48

Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) Başkanı ve eski İsveç Başbakanı Stefan Löfven, pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na başarı dileklerini iletti.

“TÜRK TOPLUMU DEĞİŞİM İSTİYOR VE BUNU HAK EDİYOR”

PES’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Löfven’in açıklamaları şöyle aktarıldı:

“Dostumuz Kemal Kılıçdaroğlu’na pazar günü yapılacak seçimlerde başarılar diliyoruz. PES, bu genel seçimde Türkiye’deki partilerimizi desteklemekte ve muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında yer almaktadır.

Birleşik muhalefet, Erdoğan’ın 20 yıldır süren otoriter rejimine karşı demokratik bir alternatiftir. Hukukun üstünlüğünün, sivil özgürlüklerin ve kuvvetler ayrılığının desteklendiği ve saygı duyulduğu bir toplum için verdikleri mücadelede Türk halkının yanındayız. Türk toplumu 20 yıllık Erdoğan döneminden sonra değişim istiyor ve bunu hak ediyor. Bunu elde edeceklerine inanıyoruz.”