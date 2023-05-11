CHP’den Muharrem İnce’nin çekilmesine ilişkin açıklama: ‘İnce çekilmedi, parlamenter sisteme destek verdi’

Yayınlanma: 11.05.2023 - 18:44

Güncelleme: 11.05.2023 - 18:44

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yaklaştıkça siyaset arenası hareketleniyor. Son olarak 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere 3 gün kala Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekileceğini duyurması üzerine CHP’den açıklama geldi. Cumhuriyet TV’ye konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İnce’ye teşekkürlerini sundu.

“BU SEÇİMLER İKİ SİSTEMİN YARIŞTIĞI SEÇİMLER”

Sözlerine 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin aslında sistem yarışından ibaret olduğunu belirterek başlayan Özkoç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu seçimler aslında siyasi partilerin yarıştığı değil, iki sistemin yarıştığı seçimler. Cumhurbaşkanlığı ve parlamenter sistemin yarışı var. Bu yüzden Sayın Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu, diğer siyasi parti liderleriyle, parlamenter sistemden yana olan siyasi parti liderleriyle biraraya gelerek bugün ülkemiz için gerekli olan, ülkemizin barış, huzur, hukuk sisteminde tekrar inşa edilebilmesi için tek adam sisteminden kurtulup laik, demokratik, güçlendirilmiş ‘parlamenter sisteme geçebilmek için birlikte mücadele etmeliyiz’ diye verdiği çağrıya yanıt vermişlerdir. Diğer bütün siyasi partiler biraraya gelerek kendi siyasi partilerinin mücadelesini değil, bu sistemin ortadan kaldırılıp parlamenter sistemin getirilmesi için biraraya gelip mücadelelerini birleştirmişlerdir. Adına da ‘Millet İttifakı’ demişlerdir. Millet ittifakı, uzun aylar itibariyle yaptığı çalışmalardan sonra çağrıda bulunmuştur. Bütün parlamenter sistemden yana olan, bütün siyasi partilere, bütün anlayışlara ve hatta Adalet ve Kalkınma Partisi’nde ‘yetti artık’, Milliyetçi Hareket Partisi’nde ‘bu sistemle milletimizle kucaklaşılamıyor’ diyenlere de çağrıda bulunarak bir mücadeleyi başlatmıştır. Şimdi bu mücadeleye sayın Muharrem İnce de ‘evet, parlamenter sistem doğru bir sistemdir, bu yarış birleşerek kazanılabilir’ diye bir destek çağrısında bulunmuştur.”

“İNCE, PARLAMENTER SİSTEME VERDİĞİ DESTEĞİ AÇIKLAMIŞTIR”

Muharrem İnce’nin sistem değişikliğine katkı sunduğunun altını çizen Özkoç, “Aslında bu bir geri çekilme değildir. Muharrem İnce, parlamenter sisteme verdiği desteği bugün açıklamıştır. Biz de bu desteğin çok doğru ve değerli olduğunu düşünüyoruz. Bugüne kadar Memleket Partisi’ne oy veren seçmenleri, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve güçlü bir parlamento seçiminde bize, yani Millet İttifakı’na destek vermesinin çok değerli olduğunu düşünüyoruz. O yüzden kendisine teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.

“15 MAYIS SABAHI HUZURLU BİR SABAHA UYANMAK İÇİN BİRLEŞMELİYİZ”

Birlik çağrısı yapan Özkoç “Ayrıca bugüne kadar kendisine yöneltilen, bazı terör örgütlerinin kirli siyaset oyunlarıdır. Yani kumpas videoların, kumpas söylemlerin kesinlikle karşısındayız. Bu sadece kendisi için değil, Millet İttifakı’nın liderleri için de yapılmaya çalışılıyor, aslında bunun Türkiye’yi ayrıştıran, Türkiye’deki insanlarımızı karşı karşıya getirmeye çalışan bir anlayışın ürünü olduğunu söylüyoruz. Kesinlikle buna şiddetle karşı çıkıyoruz, milletimizin de buna itibar etmemesini istiyoruz. Birlikte, birleşerek, sevgiyle, barıştan yana, parlamenter sistemden yana, gelecek günleri birlikte inşaa etmekten yana, 15 Mayıs sabahında huzurlu bir Türkiye’ye gözlerimizi açmak için herkesi bu birleşmeye çağırıyoruz” dedi.

Erkan Baş'ın "Muharrem İnce adaylıktan çekilirse ben de milletvekilli adaylığından çekileceğim" dediği iddialarına ilişkin ise “Her siyasi partinin genel başkanının kendi açıklamaları elbette ki kendi takdirlerine bağlıdır. Onlar, birleşmeyle büyümeyi daha da güçlendirebilmek için destek söylemlerinde bulunuyorlar. Kendisi cumhurbaşkanlığı adaylığına aday değil. O yüzden bu takdiri kendisine bırakıyoruz ama asıl önemli olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birleşmek, büyümek ve birlikte kapanmak. Buna destek veren herkese teşekkür ediyoruz” değerlendirmesi yaptı.

“İLK TURDA OY PATLAMASIYLA KAZANACAĞIZ”

Seçimler yaklaşırken Türkiye’de oluşan tabloyu dile getiren Özkoç, “Kemal Kılıçdaroğlu’na inanç daha da büyüyor. Onun birleştirici söylemleri, onun anayasal hukuk sistemiyle ilgili söyledikleri her gün daha çok anlaşılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye’de huzur istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu, yoksulluk ortadan kalksın istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu, hiç kimse yatağa aç girmesin istiyor, insanlarımız güvenle yarınlara baksın istiyor, gençlerimiz başka ülkeler için değil kendi ülkeleri için burada çalışsınlar ve kendi ülkelerini kalkındırsınlar istiyor. Onlar için de umut dolu vaatleri var ve biz birleşerek kazanacağımızın inancını her gün daha fazla hissediyoruz. Bugün yapılacak açıklamayla bir kez daha hissettik. Oylarımız artacak. Hiç umulmadık bir şekilde seçimi ilk turda kazanacağız. Öyle bir oy patlaması olacak ki herkes ‘evet işte Türkiye bu, Türkiye’nin demokrasiye, Türkiye’nin hukuka özlemi bu, Türkiye’nin baharalara özlemi bu’ diyecek” ifadelerini kullandı.