Avrupa'dan sonra Türkiye'de! Kavurucu sıcaklar kapıya dayandı
Geçtiğimiz günlerde Avrupa, sıcak hava dalgasının etkisi altına girmişti. Birçok Avrupa ülkesinde sıcak hava kaynaklı ölümler kaydedilmişti. Türkiye'ye de gelen sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların bir kaç gün boyunca mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Avrupa’daki aşırı sıcakların Türkiye’ye gelme riskinin olmadığını belirtirken hafta sonu için uyarılarda bulunmuştu.
Tekin, “Hafta sonu ve pazartesi günü Marmara’nın batısı, kıyı Ege ve Akdeniz’in kıyı kesimlerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyredecek. Yani Sıcak hava ülkemizde daha dar bir alanda etkili olacak. Fakat Avrupa ile karşılaştırıldığında aşırı sıcak tahminimiz yok.
Ankara’da hava sıcaklığı 28 ile 30, İstanbul’da 30 ile 32, İzmir’de ise 35 ile 37 derece arasında seyredecek. Ege ve Akdeniz kıyılarında önümüzdeki 3-4 gün boyunca yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı yer yer kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek" açıklamalarında bulundu.
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