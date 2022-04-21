Son Dakika: Eski Bakan İlhan Evliyaoğlu hayatını kaybetti
Eski Turizm Bakanlarından İlhan Evliyaoğlu yaşamını yitirdi. Evliyaoğlu, 44. Türkiye Hükûmeti'nde Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak görev almıştı.
Turizm eski bakanlarından İlhan Evliyaoğlu hayatını kaybetti.
Evliyaoğlu’nun venazesi Ankara Karşıyaka Ahmet Efendi Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
İLHAN EVLİYAOĞLU KİMDİR?
1929'da Çorum'da doğan Evliyaoğlu, Sadi Irmak başkanlığında kurulan 38.Türkiye Hükûmetinde Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak görev aldı. 12 Eylül Darbesi sonrası kurulan 44. Türkiye Hükûmetinde Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak görev almıştı. Aynı hükûmette Kültür ve Turizm Bakanlığının birleştirilmesi sonrası 1983'e dek Kültür ve Turizm Bakanı sıfatıyla görev yaptı.
Evliyaoğlu 2002-2006 tarihleri arası Dedeman Holding’de Başkan Vekilliği de yaptı.
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