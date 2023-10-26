Son dakika... Dilan Polat ve Engin Polat'a ait şirketlerde arama!
Son dakika haberi... 'Kara para aklama' iddialarıyla gündeme gelen ve mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ile Engin Polat'ın 15 şirketinde arama yapıldığı aktarıldı. Arama kararının dijital materyalleri de kapsadığı dolayısıyla Polat çiftinin telefonlarına da el konulacağı öğrenildi.
Son günlerde önce haklarında çıkan ‘kara para aklama’ iddialarıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat hakkında soruşturma devam ederken, bu sabah vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarıldı.
Söz konusu kararın "resmi belgede sahtecilik", "suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununu uygulamama" suçlarından alındığı ortaya çıktı.
Öte yandan arama kararının, Polat çiftinin dijital materyallerini de kapsadığı dolayısıyla çiftin telefonlarına da el konulacağı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Lüks yaşantısını her fırsatta gözler önüne seren Dilan Polat'ın sosyal medyadaki açıklamaları sonrası ortaya atılan iddiaların ardından MASAK çiftin tüm mal varlığıyla ilgili rapor hazırlamıştı. Raporun ardından çiftin tüm mal varlıklarına el konularak çift hakkında yurtdışı çıkış yasağı getirilmişti.
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