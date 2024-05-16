Avukat Feyza Altun'un yargılandığı davada karar belli oldu

Yayınlanma: 16.05.2024 - 14:59

Güncelleme: 16.05.2024 - 14:59

Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Altun, Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat ettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı şeriat paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Avukat Feyza Altun cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti.

Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Altun, Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat ettiğini açıkladı.

"BU DA BERAAT KOMBİNİM"

Beraat haberini sosyal medyadan paylaşan Altun davaya özel giydiği kombinine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Hakaret etmediğim halde haksız olarak yargılandığım Cumhurbaşkanına Hakaret dosyasında BERAAT mütalaası verildi. Bu da beraat mütalaası kombinim."

Hakaret etmediğim halde haksız olarak yargılandığım Cumhurbaşkanına Hakaret dosyasında BERAAT mütalaası verildi. Bu da beraat mütalaası kombinim :) pic.twitter.com/YX56VlnusP — Feyza Altun (@feyzaltun) May 16, 2024



