Çocuk istismarından aranan zanlı hırsızlık yaparken yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 17,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Özgür A., motosiklet hırsızlığı yaparken suçüstü yakalandı.

DHA
17 Kasım 2022 Perşembe, 13:59
Çocuk istismarından aranan zanlı hırsızlık yaparken yakalandı
Abone Ol google-news

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet K.'ye ait park halindeki motosikleti çalmaya çalışan Özgür A., polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınıp, emniyete götürülen Özgür A.'nın 'Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 17,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Şanlıurfa Çocuk istismarı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler