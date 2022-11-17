Çocuk istismarından aranan zanlı hırsızlık yaparken yakalandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 17,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Özgür A., motosiklet hırsızlığı yaparken suçüstü yakalandı.
Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet K.'ye ait park halindeki motosikleti çalmaya çalışan Özgür A., polis ekiplerince suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınıp, emniyete götürülen Özgür A.'nın 'Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 17,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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