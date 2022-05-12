Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu: 'Herkesi vesayet altına almaya çalışıyorlar'
Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu'na vermiş olduğu kararı Cumhuriyet'e değerlendirdi. Eminağaoğlu, "Sınır tanımadan, yargı üzerinden muhalefet partilerini, muhalif sesleri, kendinden görmediği herkesi, yönetme, vesayet altına alma boyutuna vardırırcasına yoluna devam ediyor" dedi.
Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında kararını açıkladı. Yargıtay'ın kararına göre, Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı ceza onanırken yargılandığı 2 dava ise düşürüldü. Kaftancıoğlu'nun cezası onanan 3 davada aldığı cezaların toplamının ise 4 yıl 11 ay olduğu belirtildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bütün milletvekillerini İstanbul İl Başkanlığı'na çağırdı. Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Yargıtay'ın Kaftancıoğlu'na ilişkin kararını Cumhuriyet.com.tr'den Mehmet Oflaz'a değerlendirdi.
"HERKESİ VESAYET ALTINA ALMAYA ÇALIŞIYORLAR"
"Yargının bağımsız olmaması nedeniyle, sorunlar katlanarak sürüyor" diyen Eminağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"Siyasi iktidar, yargı üzerinden bütün kurum ve kişileri susturma iradesini her geçen gün ortaya çıkan yeni kararlarla artırarak sürdürüyor. Sınır tanımadan, yargı üzerinden muhalefet partilerini, muhalif sesleri, kendinden görmediği herkesi, yönetme, vesayet altına alma boyutuna vardırırcasına yoluna devam ediyor. Verilen karar, yargı bağımsızlığının geçmişte kaldığının acı bir örneğidir."
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