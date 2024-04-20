Avukat Özer şüpheli sıfatıyla ifade verdi: ‘Soruşturmada hukuka aykırı bir şekilde işlem yapılıyor’
CHP’de “para sayma” görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in avukatı olarak ifadeye giren avukat Ergün Özer de “şüpheli” sıfatıyla soruşturmaya dahil edildi.
Özer, CHP’nin 2019’da başlattığı “Bir tuğla da sen koy” isimli bağış kampanyası kapsamında 50 bin TL bağışta bulunduğunu ve bu parayı il başkanlığına teslim edilmesi üzere Muammer Keskin’e elden verdiğini hukuka aykırı bir işlem yapmadığını kaydetti.
Soruşturmaya dahil edilmesini Cumhuriyet’e değerlendiren avukat Ergün Özer, soruşturmanın usul bakımından Ceza Muhakemesi Kanunu’na aykırı olarak başlatıldığını söyledi. Ve soruşturmanın temelini oluşturan kamera kayıtlarının hukuka aykırı olarak elde edildiğini belirtti. Özer, söz konusu görüntülerin medyaya servis edilmesiyle birlikte hemen soruşturma başlatıldığını belirterek “Tek bir merkezden bu sürecin yürütüldüğünü ortaya koymaktadır” dedi. Hukuk bürosunun sahibi Gökhan Taşkapan’ın “bilgi sahibi” sıfatıyla ifadesinin alındığı soruşturmada, önümüzdeki günlerde 10 kişinin daha ifadesine başvurulacağı belirtiliyor
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