Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı pazar sabah saatlerinde bir açıklama yaparak avukat Rezan Epözdemir'in "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlamalarıyla saat 05.45 sıralarında gözaltına alındığını, işyeri ve evinde eş zamanlı arama yapıldığını duyurmuştu.

O saatten beri gözaltında bulunan Epözdemir, dün öğleden sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Dört günlük gözaltı süresince emniyette ifadesi alınmayan Epözdemir'in savcılıkta ifade işlemlerinin saat 17.00 sıralarında başladığı, ancak telefonunun çözülemediği belirtildi.

RÜŞVET SUÇLAMASINDAN TUTUKLAMA

Savcılık ifadeleri gece yarısından sonra biten Rezan Epözdemir üzerine atılı "rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklanması, "silahlı terör örgütüne yardım etme" ve "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yurt dışına çıkma yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Rüşvet suçu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Bakırköy Adliyesi’nde yazı işleri müdürü olarak görev yapan dönemin savcısı C.Ç.'nin katibi K.Y. etkin pişmanlık ve ikrar yönündeki ifadesi kapsamında serbest bırakıldı.

Hakimlik sorgusu saat 04.00 sıralarında sonuçlanan Epözdemir, "rüşvet" suçundan tutuklandı. Hakimlik, savcılığın, terörle ilgili suçlamadan yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebini ise reddetti.

TAYYAR SUÇLAMIŞ, UÇUM YANIT VERMİŞTİ

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, önceki gün Epözdemir soruşturmasıyla ilgili çeşitli iddialarda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ciddi bir krize dönüşmek üzere olduğunu savunan Tayyar, Epözdemir'in ısrarla cep telefonunun şifresini vermek istemediğini ileri sürerek, "Şifre krizi aşılamadığı için sorgu süresi uzatıldı. Mehmet Uçum başta olmak üzere ‘hatırlı’ çok sayıda isim devrede, Başsavcı Akın Gürlek’i kuşatma altına aldılar. Gürlek, İmamoğlu dosyasında bile görmediği yoğun baskı karşısında bunalmış vaziyette, şahsına yönelik iftira kampanyası başlatılmasından endişe duyuyor" diye yazdı. Mehmet Uçum da, Tayyar'ın kendisiyle ilgili iddialarını yalanlamıştı.