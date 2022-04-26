Avukat Ruşen Gültekin: Suriyeli sığınmacıların Türkiye’den ev alması yasak

26 Nisan 2022 Salı, 04:00

Mukabele-i Bilmisil Kanunu’na göre, Suriyeli sığınmacıların Türkiye’de taşınmaz mülk alması yasak. Kanunu anlatan ve Suriyeli sığınmacıların Türkiye’den taşınmaz almasının mümkün olmadığını söyleyen avukat Ruşen Gültekin, kanunun halen yürürlükte olduğunu ve Tapu Kadastro Müdürlüğü’nün Suriyeli sığınmacılara ev satmasının kanuna aykırı olduğunu belirtti. Gültekin, “1927’de çıkan Mukabele-i Bilmisil Kanunu’na göre Suriyelilerin Türkiye’deki tüm taşınmazlarına el konulmuş ve yeni mülk edinmeleri de yasaklanmıştır. Yani bugün Türkiye’de taşınmaz mal edinmeleri mümkün değil” diye konuştu.

"KALDIRILMASI GEREKLİ"

Suriyeli sığınmacıların Türkiye’den mülk edinebilmesi için yeni bir karar çıkması gerektiğini kaydeden Gültekin, “1930’da Suriye, orada yaşayan Türklerin mallarına el koyuyor. Bunun üzerine Türkiye de Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin mallarına Bakanlar Kurulu kararıyla el koyuluyor. Sonra da Mukabele-i Bilmisil Kanunu yürürlüğe giriyor. Eğer sığınmacılar Türkiye’den taşınmaz alacaksa bu kanunun kaldırılması gerekli. Ancak bu şekilde taşınmaz alabilirler” ifadelerini kullandı.

Gültekin, kanunilik ilkesinin çiğnendiğini söyleyerek “Tapu Kanunu’nun 35. maddesinde Türkiye’den taşınmaz edinebilecek ülkelerin isimleri listelenir. Ancak 183 ülkenin olduğu bu liste gizli tutulur. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü de her seferinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yazı göndererek mal edinebileceklerin listesine ulaşır. Bu durum da kanunilik ilkesine aykırı, genelge ve yönerge ile bu işler yapılamaz” dedi. Suriyeli sığınmacıların Türk vatandaşlığı alsalar dahi kanunun geçerli olduğunu kaydeden Gültekin, şu ifadeleri kullandı:

“Sonradan Türk vatandaşlığı almaları hiçbir şey değiştirmez. Yine de gayrimenkul satılamaz. Satılması da kanuna karşı hile olur.”

