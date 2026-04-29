Avukat Sevdagül Tunçer davayı kazanmıştı: AKP'li trol Furkan Bölükbaşı'nın banka hesaplarına haciz geldi

29.04.2026 09:32:00
Avukat Sevdagül Tunçer, Furkan Bölükbaşı'ndan kazandığı tazminat alacağının ödenmeyen kısmı için, Bölükbaşı'nın banka hesaplarına ve motosikletine haciz koydurdu.

Yaptığı sosyal medya paylaşımları ile kamuoyunun tepkisini çeken AKP'li trol Furkan Bölükbaşı, hedef aldığı avukat Sevdagül Tunçer'in açtığı tazminat davasını kaybetti.

Bölükbaşı, avukat Tunçer'e 60 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

"PARAM YOK" DEDİ, DESTEK İSTEDİ

Bunun üzerine Bölükbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda parası olmadığını belirterek takipçilerinden para istedi:

"Maalesef benim böyle bir tazminatı ödeyecek param yok. Normalde böyle bir şey söylemeye çok çekinirim ama destek olmak isteyen olursa kapım açık. Olmazsa da canınız sağ olsun"

Söz konusu paylaşım da sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

HACİZ KARARI GELDİ

Tartışmalar sürerken dün akşam dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Avukat Sevdagül Tunçer'in sosyal medya hesabından duyurduğuna göre, Bölükbaşı'nın banka hesaplarına ve motosikletine haciz geldi.  

Avukat Tunçer, Furkan Bölükbaşı'ndan kazandığı tazminat alacağının ödenmeyen kısmı için, Bölükbaşı'nın banka hesaplarına ve motosikletine haciz koydurdu.

NE OLMUŞTU?

AKP'li trol Bölükbaşı, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdagül Tunçer, bir ağabeyin olarak bugün yazacaklarımdan önce iyiliğin için son kez sesleniyorum. Ümit Özdağ ile ilişkini bitir, partiden ayrıl. Aşk acısı yaşayacak ilk insan değilsin geçer gider. Söz veriyorum bana açtığın tazminat davasını da unutacağım affedeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine bir dönem Zafer Partisi'nde Genel Başkan Yardımcılığı yapan Tunçer, Bölükbaşı'na dava açmış ve davayı kazanmıştı. Sevdagül Tunçer, "Tazminatı ödeyemeyeceğini söyleyerek dilenciliğe başlamış. Simit satsın, onurlu yaşasın" demişti.

İlgili Haberler

Son dakika... Furkan Bölükbaşı hakkında tahliye kararı Son dakika haberi... AKP'li trol Furkan Bölükbaşı sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bölükbaşı hakkında tahliye kararı verildi.
Mücahit Birinci'den kendi mahallesine 'Furkan Bölükbaşı' sitemi: 'Bu deve dişi gibi kalabalık nerede?' AKP’li trol Furkan Bölükbaşı'nın, “Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı” suçlamasıyla tutuklanmasına, AKP'nin disipline sevk etmesinin ardından partiden istifa eden Mücahit Birinci'den tepki geldi.
AKP’li Türkoğlu Furkan Bölükbaşı'na sahip çıktı... 'Cumhurbaşkanına tehdit diye bir suç yok' AKP’li Muhammed Türkoğlu, Furkan Bölükbaşı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik paylaşımı sonrası tutuklanmasına tepki göstererek, “Cumhurbaşkanına tehdit diye bir suç TCK’da yok” dedi. Açıklama, sosyal medyada Fatih Altaylı’nın 2025’teki tutukluluğu ile kıyaslanarak tartışma yarattı.