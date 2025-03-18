Bodrum'da operasyon... Ekiplerden 6 adrese 'uyuşturucu' baskını: 2 tutuklama
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından 6 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) Turgutreis Mahallesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekiplerin yaptığı aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 65 gram bonzai, 35 gram metamfetamin, 7 gram kokain, 5 gram skunk, 83 bin lira nakit para, 8 cep telefonu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.K. ve N.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.A. ve Ş.C. tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu-Yavaş planında yeni perde!
- CHP'den flaş 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
- Erdoğan seçim için tarih verdi
- 'Hukuk sistemi çalışmayan ülkelere yatırımcı çekmek...'
- Sergen Yalçın'dan şampiyonluk iddiası
- Terör örgütü PKK'den 'kongre' yanıtı
- Rektör yardımcısına hapis istemi: Görevden alındı!
- İyilik yapmak isterken mağdur oldu
- Murat Ülker'den 'silah eğitimi' itirafı
- Dev operasyonda yeni gelişme!