Bodrum'da operasyon... Ekiplerden 6 adrese 'uyuşturucu' baskını: 2 tutuklama

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından 6 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Bodrum'da operasyon... Ekiplerden 6 adrese 'uyuşturucu' baskını: 2 tutuklama
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DHA
Yayınlanma: 18.03.2025 - 09:02

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) Turgutreis Mahallesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekiplerin yaptığı aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 65 gram bonzai, 35 gram metamfetamin, 7 gram kokain, 5 gram skunk, 83 bin lira nakit para, 8 cep telefonu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.K. ve N.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.A. ve Ş.C. tutuklandı.


Etiketler: #muğla #Bodrum

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