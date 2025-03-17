Evde uyuşturucu ile yakalandılar! Edirne'de adrese baskın: 2 tutuklama

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Evde uyuşturucu ile yakalandılar! Edirne'de adrese baskın: 2 tutuklama
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DHA
Yayınlanma: 17.03.2025 - 17:08

Uzunköprü Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada, M.Y. ve B.Y.'nin evlerinde uyuşturucu belirlendi.

Evlerde yapılan aramada 2104 gram kubar esrar, 4624 gram toz esrar, kurusıkı tabanca, 3 hassas terazi, 102 kilitli şeffaf poşet, elektrikli öğütücü makine ve elek ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan M.Y. ile B.Y., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.


Etiketler: #EDirne #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

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