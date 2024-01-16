Avukatlardan 'CMK Ücret Tarifesi'ne tepki: Sessiz kalmıyoruz!

Yayınlanma: 16.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.01.2024 - 04:00

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2024 Yılı Tarifesi, 13 Ocak 2024 tarihli ve 32428 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren CMK Ücret Tarifesi kapsamında, ücretlerde ortalama yüzde 58,40 oranında artış yapıldı.

İstanbul’da avukatlar, tarifenin iyileştirilmesi için bugün Çağlayan Adliyesi önünde eylem yapacak. Konuya ilişkin avukat Aslıhan Arslantaş ve avukat Doğan Zafer Çıngı, Cumhuriyet’e konuştu.

‘KABUL ETMİYORUZ’

Arslantaş, “CMK Ücret Tarifesi çok uzun yıllardır ekonomik gerçekliğe aykırı şekilde belirlenmekte olup özellikle son yıllarda artan enflasyon ve ekonomik dengesizlikler karşısında yetersiz kalmaktadır” dedi.

“Bu süregelen ve defalarca dile getirilen sıkıntılarımızı Adalet Bakanlığı çok iyi bilmesine rağmen 2024 yılı için kabul edemeyeceğimiz bir tarife açıklamıştır” diyen Arslantaş, şunları kaydetti:

“Yüzde 58.40 artış oranı, güncel enflasyon verilerinin çok altında kalmıştır. Mesleki sorumluluğumuzun sürekli arttığı, buna karşılık ekonomik koşullarımızın sürekli daha kötü bir hal aldığı bir ortamda biz avukatlara reva görülen bu artış oranını kabul etmiyoruz. Ülkenin ekonomik sorunları her geçen gün artmakta, paranın satın alma gücü sürekli azalmakta iken, daha çok mesleğe yeni başlayan avukatların ifa ettiği CMK görevlendirmelerinde; ortaya konan emeğin karşılığı olacak ve avukatlık mesleğinin onuruna yakışacak bir ücret tarifesi uygulanması gerekmektedir.”

‘SESSİZ KALMIYORUZ’

Avukat Çıngı da yeni açıklanan tarifeyle genç avukatların hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. Çıngı, “Biz genç avukatlar buna sessiz kalmıyoruz. Sesimizi ve sorunlarımızı yurttaşlarımıza ve diğer meslektaşlarımızla duyurmak istiyoruz. Bu hususta baroların ve Türkiye Barolar Birliği’nin daha etkili girişimlerde ve çözümlemelerde bulunmasını talep ediyoruz. Hedefimiz ve mücadelemiz genç avukatların emekleri karşılığında hak olan ücretlerinin insani ve mesleki geçim standartlarına uygun düzeye getirmektir. Bu tarifeden doğrudan etkilenen biz genç avukatlar ilk olarak sesimizi bugün saat 13.00’te Çağlayan Adliyesi önünde yapacağımız basın açıklaması ile duyuracağız” diye konuştu.

Türkiye Barolar Birliği, CMK Ücret Tarifesi’nin iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı.