Avusturya'da Komünistler kazandı

28 Eylül 2021 Salı, 04:00

Belediye konseyi seçimlerinde oyların yüzde 28.9’unu alan Komünistler, böylece merkez sağ Halk Partisi’ne yaklaşık üç puan fark atmış oldu. Kenti 18 yıldır yöneten Halk Partisi üyesi belediye başkanı Siegfried Nagl, sonuçların kesinleşmesiyle birlikte istifa edeceğini duyurdu. Yerel seçimlerde, iktidardaki Avusturya Halk Partisi, Yukarı Avusturya bölgesinde oyların yüzde 38’ini alarak bölgedeki birinciliğini korumuş oldu. Avusturya Komünist Partisi, Avrupa Sol Partisi bileşenleri arasında yer alıyor.