Türkiye Komünist Partisi Danışma Kurulu kuruldu
Türkiye Komünist Partisi, farklı konularda uzmanlık ve deneyimi olan partililerden oluşan bir danışma kurulu kurduğunu duyurdu.
Türkiye Komünist Partisi Danışma Kurulu, partinin kuruluş yıl dönümü olan 10 Eylül 2021 tarihinden itibaren çalışmalarına başladı.
Parti Merkez Komitesi’ne bağlı çalışacak olan Danışma Kurulu üyeleri aylık toplantılarla bir araya gelerek partinin siyasal ve örgütsel gündemlerine ilişkin bilgi alacak ve iç ve dış politikadaki gelişmelerle ilgili kendi değerlendirmelerini paylaşacaklar.
Merkez Komite’ye düzenli olarak kendi alanlarıyla ilgili raporlar hazırlayacak olan Danışma Kurulu üyelerinin sayısının önümüzdeki dönemde artması bekleniyor.
Danışma Kurulu hâli hazırda aşağıdaki kişilerden oluşuyor:
Engin Solakoğlu, TKP Dış Politika Danışmanı
Erhan Karaçay, TKP Enerji Politikaları Danışmanı
Fatih Yaşlı, TKP İç Politika Danışmanı
Gökhan Kazbek, TKP Medya Danışmanı
Haluk Polat, TKP Sanat Danışmanı
Kadir Sev, TKP Kamu Denetimi Danışmanı
Mehmet Somel, TKP Bilim Politikaları Danışmanı
Temel Er Ersoy, TKP Güvenlik ve Savunma Politikaları Danışmanı
Tuğrul Keskin, TKP Edebiyat Danışmanı
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