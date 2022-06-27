Ayak parmağını yılan sokan 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Samsun’da ayak parmağını yılan sokan 7 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA
27 Haziran 2022 Pazartesi, 12:47
Ayak parmağını yılan sokan 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
Abone Ol google-news

Çarşamba ilçesinin Denizler Mahallesi’nde meydana gelen olaya göre; 7 yaşındaki G.K bahçede oynadığı sırada, sol ayağının baş parmağını yılan soktu. Zehirlenen çocuk ailesi tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

G.K. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.

Yılanın soktuğu çocuk Samsun’daki hastanede tedavi altına alındı.


yılan Çocuk Samsun Hastane
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler