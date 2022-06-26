Sıcaklarla birlikte kaldırımlarda ortaya çıkan yılanlar tedirgin etti

26 Haziran 2022 Pazar, 13:01

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde Alkaya sahili bölgesinde kaldırımdaki iki yılan vatandaşları tedirgin etti.

Boyları 2 metreyi bulan yılanlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde sahil alanında bahçe duvarına tırmanmaya çalışan yılanların başarılı olamayınca duvarın kenarından sürünerek uzaklaştığı görüldü.

Görüntüleri kayda alan yurttaş ise, “Bu tarafa doğru bakıyor. Gidecek yerleri yok hayvanların. Ne yapsınlar eskiden topraktı kaçıyor gidiyordu, şimdi beton. Nereye kaçacak? Bir daha muhtemelen gelmez buraya” dedi.