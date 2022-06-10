Pendik'te okulda görevliyi 'yılan' ısırdı
İstanbul Pendik’te bir lisenin hizmetlisi okul bahçesinde yakaladığı yılan tarafından elinden ısırıldı. Görevli, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, 9 Haziran Perşembe günü saat 17.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, okul görevlisi Soner Aracı, öğrenciler dağıldıktan sonra bahçede gördüğü yılanı yakalayarak poşete koymak istedi. Bu sırada yılan Aracı'yı elinden ısırdı.
HASTANEYE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Aracı, ambulansla hastaneye götürülürken, yılan etkisiz hale getirildi.
Video Haberler
- İki ilde 'organize suç örgütü' operasyonu
- Öğrencisini darbeden öğretmene soruşturma
- 'Sazan Sarmalı' operasyonunda 15 tutuklama
- İçinde 4'ü Türk, 7 kişi bulunan helikopter kayboldu
- Adana'da 'çarşaf'lı infaz
- Beyoğlu'nda otelde yangın!
- Benzin ve otogaza bir zam daha geliyor!
- Müşteri market çalışanına saldırdı!
- CHP'li Özdemir'den Bakan Kurum'a kentsel dönüşüm sorusu
- Polisin intihar notu Meclis'te
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın adaylığına CHP'den jet yanıt
- Tüketici kredilerinin vade sınırında değişiklik
- BBP'li Karahasanoğlu 'istifa' etti
- Son anketten Erdoğan'ı üzecek haber
- Bakanlığın açıklamasının ardından dolar ve Euro geriledi
- Akşener’den Kılıçdaroğlu’na özür
- Yunanistan'dan 'haritalı' yanıt geldi
- Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi dönemi
- Atılacak yeni adımlar bu akşam açıklanacakmış
- Bakanlık 'yeni adım' dedi, dolar yeniden fırladı