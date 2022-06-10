Pendik'te okulda görevliyi 'yılan' ısırdı

10 Haziran 2022 Cuma, 10:57

Olay, 9 Haziran Perşembe günü saat 17.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, okul görevlisi Soner Aracı, öğrenciler dağıldıktan sonra bahçede gördüğü yılanı yakalayarak poşete koymak istedi. Bu sırada yılan Aracı'yı elinden ısırdı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Aracı, ambulansla hastaneye götürülürken, yılan etkisiz hale getirildi.