Ayasofya'da aşınma önlemleri: 50 bin elin bir yere dokunduğunu düşünün

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 14:09

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 14:22

İstanbul'un simge tarihi yapılarından Ayasofya'nın 'İmparatorluk Kapısı'nda geçtiğimiz yıl ziyaretçiler tarafından tahribat oluşmuş, daha sonra onarılmıştı. İmparator Kapısı'nda yeni bir tahribatın önüne geçmek için cam bölme ile önlem alındı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Kültür Tescil ve Müzeler Şube Müdürü Osman Nak alınan önlemlerle ilgili açıklama yaptı. Nak, Ayasofya'nın önemine de vurgu yaparak cami için alınan her kararın bir kurul tarafından alındığını söyledi. Nak "Hepimizin bildiği üzere Ayasofya Dünya Kültürel Mirasının en nadide eserlerinden biridir. Ayasofya bizim olduğu kadar dünyanın da gözbebeği. Hal böyle olunca hem yurt içinden hem yurtdışından gelerek Ayasofya görmek isteyen, merak eden milyonlarca ziyaretçiyi burada ağırlıyoruz. Bu da beraberinde Ayasofya'da yoğun bir ziyaretçi trafiğini oluşturuyor. Kültürel Miras konusunda da bilinçli ve hassas olmayan ziyaretçiler eserlere bilerek veya bilmeyerek dokunarak hem eserlerin aşınmasına hem de zarar görmesine sebebiyet vermektedir. Bu nedenle bu dünya mirası eserimizi gelecek nesillere de aktarabilmek amacıyla; doğal olarak korumak zorundayız. Bu amaçla da bazı koruma tedbirleri almamız gerekmektedir. Bu koruma tedbirleri de, konusunda uzman akademisyenlerden oluşan bilim kurulu, yine konusunda uzman sanat tarihçileri, mühendisler, mimarlar gibi kişilerin kararlarını ve önerileri doğrultusunda alınmaktadır" dedi.

"HAKSIZ ELEŞTİRİLER BİZLERİ DE ÜZMEKTEDİR"

Osman Nak "Bu doğrultuda alınan kararlardan bir tanesi de tamamen orijinal olan 'İmparator kapısı' olarak adlandırılan tarihi kapıdır. Bilinçsiz ziyaretçiler tarafından temas edilerek zarar verme ihtimali yüksek olan bu kapıları muhafaza etmek adına şeffaf solid polikarbon malzemeden demontable seperatör üretilmiştir. Söz konusu demontable seperatör montaj yapılmadan kullanıldığı için yapı elemanlarına herhangi bir zarar da vermemektedir. İstenildiği taktirde farklı noktalarda konularak da kullanılabilir. Sosyal medyada ve farklı mecralarda alınan bu tedbirlerle ilgili tamamen bilinçsizce, mesnetsiz ve kasıtlı olarak yapılan haksız eleştiriler bizleri de üzmektedir. Bu nedenle ülkemiz tüm çocuklarını tüm gençlerini, bütün ülke ve dünya vatandaşlarını dünyanın gözbebeği olan Ayasofya'ya sahip çıkmaya davet ediyorum. Çünkü başka Ayasofya yok ve olmayacak" ifadelerini kullandı.

"50 BİN ELİN BİR YERE DOKUNDUĞUNU DÜŞÜNÜN"

Ayasofya'nın günde ortalama 50-55 binin arasında ziyaretçi kabul ettiğini söyleyen Osman Nak, "İmparator kapısındaki cam bölme yaklaşık iki ay önce yapıldı. Ama ondan üç dört ay önce de girişte koridorda yine böyle seperatörlerle biz tarihi korumak adına önlem aldık. Bu bir kaçınılmaz. Çünkü haklı olarak insanlar dokunmak istiyor. Fakat dokunurken de ister istemez dokuya zarar veriyor. Çünkü günde ortalama 50 bin ziyaretçinin girdiği bir Ayasofya'ya 50 bin elin bir yere dokunduğunu düşünün. Bu gerçekten yüksek bir rakam. Yürüdüğümüz mermerler bile aşınıyor. Dolayısıyla bu eserin de aşınmaması mümkün değil. Özellikle kapı, ahşap olan elemanlar daha çok aşınıyor" diye konuştu.