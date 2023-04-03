Ayasofya'nın İmparatorluk Kapısı'na tahribata karşık cam bölmeli koruma
Camiye çevrilen Ayasofya'nın 'imparator kapısı' olarak bilinen ahşap kapısı, herhangi bir tahribatın önüne geçmek için cam bölme ile koruma altına alındı.
İstanbul'un simge tarihi yapılarından, 2020 yılında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla camiye çevrilen Ayasofya'nın 'İmparatorluk Kapısı'nda geçen yıl ziyaretçiler tarafından tahribat oluşmuştu.
Daha sonra onarıma alınan İmparator Kapısı'nda yeni bir tahribatın önüne geçmek için cam bölme ile önlem alındığı görüldü.
İmparatorluk Kapısı’ndan parça koparılmasının yanı sıra, geçen yıl tarihi yapıdaki su haznesinin kapağının kırılarak içine ayakkabı konulması ve tarihi mermerlerin ağır tonajlı platform ile birçok yerinden kırılması gibi bir çok tahribat meydana geldiği görülmüştü.
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD duyurdu: 6 il daha afet bölgesi ilan edildi!
- 'Erdoğan'a hiç oy vermedik vermeyeceğiz'
- ‘Hatırlı FETÖ’cüler’ nasıl kurtarılıyor
- Kira zam oranı belli oldu
- İşte kadınların oy tercihlerindeki değişim...
- 'Seçim günü devreye sokulacak plan'
- BRICS Liderler Zirvesi'nin tarihi belli oldu
- Toplumun vicdanı seccade iftirasını kabul etmedi
- Seçime sayılı günler kala sosyal medyaya YSK operasyonu
- TÜİK enflasyon verisini açıkladı!