Ayasofya'nın İmparatorluk Kapısı'na tahribata karşık cam bölmeli koruma

Camiye çevrilen Ayasofya'nın 'imparator kapısı' olarak bilinen ahşap kapısı, herhangi bir tahribatın önüne geçmek için cam bölme ile koruma altına alındı.

DHA
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 17:06
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İstanbul'un simge tarihi yapılarından, 2020 yılında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla camiye çevrilen Ayasofya'nın 'İmparatorluk Kapısı'nda geçen yıl ziyaretçiler tarafından tahribat oluşmuştu.

Daha sonra onarıma alınan İmparator Kapısı'nda yeni bir tahribatın önüne geçmek için cam bölme ile önlem alındığı görüldü.

İmparatorluk Kapısı’ndan parça koparılmasının yanı sıra, geçen yıl tarihi yapıdaki su haznesinin kapağının kırılarak içine ayakkabı konulması ve tarihi mermerlerin ağır tonajlı platform ile birçok yerinden kırılması gibi bir çok tahribat meydana geldiği görülmüştü. 


ayasofya Recep Tayyip Erdoğan

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