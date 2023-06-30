Ayasofya önünde Yunanistan bayrağıyla provokatif paylaşım yapan kişiye ülkeye giriş yasağı konuldu
Sultanahmet'te Yunanistan bayrağıyla provokatif paylaşım yapan kişi tepki çekti. Olayın gündem haline gelmesi ve Emniyet'in çalışmaları sonrası sözkonusu kişiye ülkeye giriş yasağı konuldu.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultanahmet Meydanı'nda elinde Yunanistan bayrağı bulunan bir kişinin, müzeden camiye çevrilen Ayasofya'yı arkasına alarak çektiği videososyal medyada paylaşması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, provokatif ifadelerin yer aldığı videoyu çeken kişinin Yunanistan vatandaşı Mike Kondylas olduğunu belirledi.
Yapılan çalışmalar sonucunda, söz konusu kişi hakkında Türkiye'ye giriş yasağı konuldu.
Kondylas, yaptığı o video paylaşımında "İstanbul'un yeniden Yunan şehri olacağını ve geri dönme ümidiyle yaşadıklarını" söylüyordu.
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