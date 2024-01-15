Ayasofya'ya yeni giriş düzenlemesi yürürlüğe girdi
Ayasofya'ya yeni giriş düzenlemesi yürürlüğe girdi. Turistlerin müzeye giriş yapacağı bölümlerin konumları değiştirildi ve güvenlik önlemleri artırıldı, müzeye giriş ücreti 25 euro oldu.
Müze statüsü ortadan kaldırılarak 2020 yılında AKP iktidarı tarafından ibadethaneye dönüştürülen Ayasofya, yeni giriş düzenlemesiyle, galeri katını ziyaret edecekler için bilet satışının yapılacağı gişeyi, 3. Ahmet Çeşmesi’nin tam karşısında konumlandırıldı.
Gezi güzergahı boyunca Ayasofya’ya güvenlik kameraları ile yangın algılama ve acil anons sistemleri de yerleştirildi. Güney cephedeki 2. Beyazıd minaresi altında bulunan tünel ve giriş rampası ile girişler kontrollü şekilde sağlanacak.
Aynı zamanda ziyaretçiler galeri katına ulaştırılacak, kuzeydoğu yönündeki rampa ile çıkışları gerçekleştirilecek.
TURİSTLER 25 EURO ÖDEYECEK
Galeri bölümüne gelen turistler, burada camii haram katı ile Osmanlı dönemi eklerini görerek, cennet-cehennem kapısından geçecek ve bu bölümdeki Bizans dönemi mozaiklerini inceleme imkanı bulabilecek ve 23 dilde bilgilendirme alabilecek.
Ayasofya’da bugün başlayacak olan yeni uygulama ile turistler, Ayasofya’ya giriş için 25 Euro ödeyecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kamerun'dan Aboubakar açıklaması: 'Utanç verici'
- Türkiye’deki Epstein yalısı
- Kimi destekleyeceğini açıkladı!
- Kayserispor maçı öncesi Galatasaray'a iki müjde!
- İstifa etti!
- Mehmet Eymür'ün cenazesine siyasilerden katılım
- 'Başka bir yalan bulursun sen'
- Prof. Dr. Demirtaş’tan ‘2024’ tahmini
- Destici 'özerklik' de istemiş
- El-Bab şehidinin babası, hayatını kaybetti