Ayasofya'da sevdiği kediyle gündem olmuştu, Ahmet Dede ortaya çıktı

Yayınlanma: 20.11.2023 - 12:36

Güncelleme: 20.11.2023 - 12:36

Sosyal medyada büyük ilgi gören ve uzun süre konuşulan videodaki Ahmet dede, Kayseri Yeşil Hisarlı'da ortaya çıktı. Sohbet ettiği kişiye, "Bu sene beni maskara ettiler, Ayasofya'da kedi sevdim diye videomu aldılar" diyen Ahmet dedenin bu sözleri, karşısındaki kişiyi şaşırttı. "O sen misin?" sorusu üzerine Ahmet dedenin Ayasofya'da sevdiği kedi videosunun başrol oyuncusu olduğu ortaya çıktı.

Ayasofya Camii'nde bir kediyle olan samimi anları tesadüfen kaydedilen video, internet üzerinde kısa sürede viral hale gelmişti. Videonun yayılmasının ardından Ahmet dede, sosyal medya üzerinden kesiye olan sevecen tavırlarıyla beğeni toplamıştı. Olayın detaylarını anlatan Ahmet dedenin bu anları, yurttaş tarafından kaydedildi.