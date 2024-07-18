Ayçiçeği tarlasında kenevir ele geçirildi

Yayınlanma: 18.07.2024 - 20:40

Güncelleme: 18.07.2024 - 20:40

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ile Karapınar İlçe Jandarma ekipleri, ilçenin Akçayazı Mahallesi'nde B.İ.'ye ait ayçiçeği ekili tarlasında kenevir ekimi yapıldığını belirledi.

Yapılan istihbarat çalışmasında şahsın tarlasında ve evinde yapılan aramada tarlasında ekili vaziyette bin 40 kök kenevir bitkisi ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili tarla sahibi B.İ., gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.