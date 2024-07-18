Ayçiçeği tarlasında kenevir ele geçirildi

Konya’nın Karapınar ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, ayçiçeği tarlasında bin 40 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 18.07.2024 - 20:40
Ayçiçeği tarlasında kenevir ele geçirildi
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Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ile Karapınar İlçe Jandarma ekipleri, ilçenin Akçayazı Mahallesi'nde B.İ.'ye ait ayçiçeği ekili tarlasında kenevir ekimi yapıldığını belirledi. 

Yapılan istihbarat çalışmasında şahsın tarlasında ve evinde yapılan aramada tarlasında ekili vaziyette bin 40 kök kenevir bitkisi ve 1 adet tabanca ele geçirildi. 

Olayla ilgili tarla sahibi B.İ., gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.


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