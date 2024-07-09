Cezaevi firarisi kenevir sularken suçüstü yakalandı

Yayınlanma: 09.07.2024 - 10:56

Güncelleme: 09.07.2024 - 10:56

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 6 ayrı suçtan hakkında yakalama kaydı bulunan, aynı zamanda cezaevi firarisi olup kesinleşmiş 15 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası bulunan E.S. (31/E) isimli şahsın 5 farklı bölgeye kenevir bitkisi ektiği tespit edildi.

Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa il Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleriyle yapılan ortak yapılan çalışmayla şahıs ekim yaptığı arazide sulama yaptığı esnada suç üstü yakalandı. Arazide yapılan aramada; 415 kök kenevir, 2.234 gram kubar esrar, 6 adet sentetik ecza hapı, 2 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi.

E.S isimli şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandığı açıklandı.