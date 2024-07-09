Cezaevi firarisi kenevir sularken suçüstü yakalandı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde cezaevi firarisi olan şahıs yasadışı olarak ektiği kenevirleri sularken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 09.07.2024 - 10:56
Cezaevi firarisi kenevir sularken suçüstü yakalandı
Abone Ol google-news

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 6 ayrı suçtan hakkında yakalama kaydı bulunan, aynı zamanda cezaevi firarisi olup kesinleşmiş 15 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası bulunan E.S. (31/E) isimli şahsın 5 farklı bölgeye kenevir bitkisi ektiği tespit edildi. 

Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa il Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleriyle yapılan ortak yapılan çalışmayla şahıs ekim yaptığı arazide sulama yaptığı esnada suç üstü yakalandı. Arazide yapılan aramada; 415 kök kenevir, 2.234 gram kubar esrar, 6 adet sentetik ecza hapı, 2 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi.

E.S isimli şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandığı açıklandı.


Manisa haberleri firari haberleri Kenevir haberleri

İlgili Haberler

Bingöl’de 105 bin kök kenevir, 13 bin kök skunk ele geçirildi

Bingöl’de 105 bin kök kenevir, 13 bin kök skunk ele geçirildi
Makilik alanda Hint keneviri yetiştirdi, polisten kaçamadı

Makilik alanda Hint keneviri yetiştirdi, polisten kaçamadı
Ormanlık alanda kenevir eken şahıs tutuklandı

Ormanlık alanda kenevir eken şahıs tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler