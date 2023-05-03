Ayçiçeği yağı satış vaadiyle 150 milyon TL’lik dolandırıcılık

Yayınlanma: 03.05.2023 - 09:50

Güncelleme: 03.05.2023 - 10:20

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çete lideri olduğu ileri sürülen S.Y.’nin ayçiçeği yağı imalatı üzerine kurduğu şirketler aracılığıyla Arap ülkeleri ve Fransa’da bulunan iş insanlarına yağ satış vaadiyle 150 milyon TL dolandırdığı üzerine çalışma yaptı.

KOM ekiplerinin, yürüttüğü çalışma çerçevesinde S.Y. ile birlikte toplam 49 şüpheli tespit edildi. Şahıslara şafak vakti operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Çetenin elde ettiği parayı, örgüt üyelerinin hesaplarına aktararak aklamaya çalıştığı belirlendi.

Adana merkezli 9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda İstanbul, Mersin ve Şırnak’ta toplam 13 adet daire, 763,87 metrekare arsa ve toplam 5 adet araç ile 50 milyon TL’ye tedbir kararı konulduğu öğrenildi.