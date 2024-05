Aydın Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarına el uzattı

Yayınlanma: 25.05.2024 - 15:51

Güncelleme: 25.05.2024 - 15:51

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa süre önce kente kazandırılan modern Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokakta hayvanların her türlü ihtiyacını karşılıyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Aydın’ın havasını, suyunu, toprağını paylaştığımız can dostlarımıza en iyi hizmeti verme gayretindeyiz. Bunun da onların her türlü ihtiyacını karşılamaktan geçtiğinin farkındayız. Bu farkındalıkla can dostlarımız için açtığımız 30 bin metrekare büyüklüğündeki Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde; yüze yakın bakım ünitesinin yanı sıra hasta ve engelli hayvan tedavi üniteleri, yoğun bakım bölümü, karantina bölümü, gözlem alanı ve ameliyathane de var. Ameliyathanemizde kısırlaştırma operasyonları da yapılıyor" dedi.

''HER TÜRLÜ İHTİYAÇLARINA YER VERDİK''

Merkezde köpek gezinti alanı, yavru ve anne bölümünün de yer aldığını ifade eden Çerçioğlu, yaşamını yitiren can dostlar için bir mezarlık alanı oluşturduklarının da hatırlattı. Çerçioğlu, "Can dostlarımıza işini severek yapan veteriner hekimler ve uzman personelimizle hizmet veriyoruz. Padoklarında, ısıtıcıdan klimaya kadar her türlü ihtiyaçlarına yer verdik" diye konuştu.