Aydın'da bir kadın evinde ölü bulundu

Efeler ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 1957 Sokak'taki evde acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ümran Yavuz’dan (31) haber alamayan yakınları, endişelenerek eve gitti. Kapıyı açıp içeri giren yakınları, Ümran Yavuz'u hareketsiz halde görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yavuz'un kısa süre önce beyin ameliyatı geçirdiği ve ameliyat sonrası raporlu olduğu öğrenilirken, yakınları ölüm haberinin ardından yasa boğuldu.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAZİYE MESAJI

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü de yayımladığı taziye mesajında "Aydın Şehir Hastanesi personelimiz Ümran Yavuz'un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verildi.