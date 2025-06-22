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Aydın'da çöp aracından düşen işçi kurtarılamadı!

Aydın'da çöp aracından düşen işçi kurtarılamadı!

22.06.2025 15:20:00
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İHA
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Aydın'da çöp aracından düşen işçi kurtarılamadı!

Çine ilçesinde, çöp toplama aracından düşerek ağır yaralanan belediye işçisi Hasan Dok, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kahraman Mahallesi 289 Sokak'ta 11 Haziran Çarşamba günü feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Çine Belediyesi'ne ait M.Y. idaresindeki çöp toplama aracı hızla ilerlediği sırada, aracın arkasında temizlik işçisi olarak çalışan Hasan Dok (46) dengesini kaybederek araçtan düştü. O anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı temizlik işçisi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından önce Çine Devlet Hastanesi'ne, ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakıma alınan Hasan Dok, hastanede günlerdir süren yaşam mücadelesini kaybetti. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Dok'un ölüm haberi, ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.


İlgili Konular: #İşçi #aydın #çöp kamyonu

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