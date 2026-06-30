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Aydın'da Kooperatif Başkanı Hüsnü Öten gözaltına alındı

Aydın'da Kooperatif Başkanı Hüsnü Öten gözaltına alındı

30.06.2026 13:30:00
Güncellenme:
DHA
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Aydın'da Kooperatif Başkanı Hüsnü Öten gözaltına alındı

Aydın Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'ne, savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Kooperatif Başkanı Hüsnü Öten gözaltına alındı.
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Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'ne jandarma ve polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Kooperatif Başkanı Hüsnü Öten gözaltı alındı. Soruşturmanın, kooperatifte belgesiz ve makbuzsuz şekilde ekspertiz ücreti alındığı, ayrıca görev ve yetkinin kişisel çıkar amacıyla kullanıldığı yönündeki şikayetler üzerine başlatıldığı öne sürüldü.

DOSYALARA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında, Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde, kooperatifte yer alan bilgisayar ve dosyalara da incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan Öten'in götürüldüğü İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

İlgili Konular: #Jandarma #aydın #Kooperatif

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