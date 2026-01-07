Aydın'da korkunç olay... Arabasını ve evini yakıp intihar girişiminde bulundu!

Umurlu Mahallesi Mehmet Akif Caddesi Bahçıvanlar mevkiinde korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.M. (63), henüz bilinmeyen bir nedenle önce evini ve garajda park halinde bulunan 09 HG 892 plakalı otomobilini ateşe verdi, daha sonra da yanında bulunan silahla intihar girişiminde bulundu.

Silah sesini duyan ve dumanları gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALI HALDE HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürmeye çalıştığı esnada aracın arka tarafında yerde hareketsiz bir şekilde yatan M.M.'yi gördü. Hızla alevlerin söndürülmesinin ardından şahsa ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından silahla vurulmuş halde buldukları M.M.'yi ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırdı.

İtfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma başlattı. M.M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.