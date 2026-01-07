Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hatay'da hastanede 'canlı bomba' paniği: Gerçek sonradan ortaya çıktı

7.01.2026 14:12:00
Hatay’da hastaneye gelen bir şahsın ‘Canlı bombayım’ demesi üzerine kırmızı alarm verildi. Alarm üzerine hasta yakınları yoğun bakımdaki yakınlarını bahçeye çıkarırken, polis ekiplerinin çalışmasında ihbarın asılsız olduğu ve şahsin akli dengesinin yerinde olmadığı ortaya çıktı.

Antakya ilçesine bağlı Gülderen Mahallesi’nde bulunan Hatay Eğitim ve Araştırması’nda korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; hastanenin acil bölümde bir şahsın üzerinde bomba olduğunu söylemesi üzerine hastanede kırmızı alarm verildi. Alarm üzerine hastanede panik yaşandı ve yurttaşlar yoğun bakımdaki hastalarını dışarı çıkardı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

İhbar üzerine bölgeye; polis, itfaiye, AFAD ve çeşitli kurumlardan ekip sevk edildi. Çevrede ise; özel hareket polisleri güvenlik önlemi aldı. Polis ekiplerinin şahısla kurdukları diyaloglarda B.O. adlı şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı ortaya çıktı.

Panik üzerine hastane çevresinde yoğunluk oluşturan yurttaşlar, meraklı bakışlarla ekiplerin çalışmalarını cep telefonuyla görüntüledi. Polis ekiplerinin ve il sağlık müdürlüğü ekiplerinin ihbarın asılsız olduğunu söylemesi üzerine yurttaşlar hastaneye döndü.

Tedavi için hastaneye gelen yurttaşlar, kırmızı kodlu alarm üzerine panik yaşadıklarını söyledi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Hatay Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada ise; şunlar kaydedildi:

"Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıklarından kaydı bulunan B.O. adlı şahıs üzerinde canlı bomba olduğunu iddia etmiştir. Anlık müdahale edilmiş, Hastanede gerekli tedbirler ivedilikle alınmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda ihbarın ASILSIZ olduğu belirlenmiştir. Asılsız ihbarda bulunan ve kontrol altına alınan B.O. adlı şahıs ile ilgili tahkikata başlanmıştır. Hastanemizde hizmet vermek ile ilgili herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı kamuoyuna saygıyla duyurulur."

