Aydın'da kuzeninin haber alamadığı güvenlik görevlisi evde ölü bulundu!

Sümer Mahallesi 52’nci Sokak'ta feci bir olay meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; güvenlik görevlisi Muhammet Fışkınlı'dan (27) haber alamayan kuzeni İsmail Ekici (47), çilingir sayesinde yalnız yaşadığı eve girdi. Fışkınlı'yı banyoda hareketsiz bulan kuzeni, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, Fışkınlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Fışkınlı'nın cansız bedeni Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İki ay önce nişanlısından ayrıldığı belirtilen Fışkınlı'nın kesin ölüm nedeninin otopsiyle belirleneceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.