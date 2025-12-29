Aydın’da yeni yıl etkinlikleri iptal edildi

Yalova'da terör örgütü IŞİD'e karşı düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 3 polisin şehit olduğu, 8 polis ve bir bekçinin yaralandığı açıklandı.

Olayın ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, tüm yeni yıl etkinliklerinin iptal edildiği açıklandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Yalova’da DAEŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda şehit olan üç kahraman polisimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Düzenlemeyi planladığımız tüm yeni yıl etkinlikleri iptal edilmiştir" denildi.