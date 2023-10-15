Aydın'da 25 düzensiz göçmen yakalandı

Yayınlanma: 15.10.2023 - 10:43

Güncelleme: 15.10.2023 - 10:43

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-7) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.